Российская валюта показала рост к доллару на открытии торгов Московской биржи в четверг, 3 сентября.

Уточняется, что в 10:00 стоимость доллара составляла 75,51 рубля. Такой показатель на 20 копеек больше, чем вечером среды, 2 сентября. Далее американская валюта начала опускаться и через час достигла отметки 75,23 рубля, информирует сайт «Свободная пресса».

Евро потерял в цене 26 копеек в сравнении с вечером прошлого дня. Курс валюты ЕС составлял 88,99 рубля. В дальнейшем евро продолжил снижаться и к 11:00 стоил 88,88 рубля.