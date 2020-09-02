Курсы доллара и евро резко выросли

Курсы евро и доллара резко выросли. Также сократился индекс Московской биржи. Упал и валютный индекс РТС.

По данным на 16:54 по московскому времени, курс доллара рос на 2,23% — до 75,22 рубля. Курс евро — на 1,59% — до 89,05 рубля. К 17:14 валюта замедлила рост, доллар торговался на уровне 75,1 рубля (плюс 2,07%), евро — 88,815 (плюс 1,32%).

К 18:27 цифры были такими: курс доллара вырос на 1,98 рубля — до 75,56, евро поднялся на 1,75 рубля — до 89,41.

Российский рынок акций тоже столкнулся с проблемами. По данным на 16:58, индекс Московской биржи падал на 0,25% — до 2967 пункта, а индекс РТС терял 2,7%, снижаясь до 1239 пункта. К 17:17 по московскому времени индекс Мосбиржи терял 0,1%, находясь на уровне 2972 пунктов. Индекс РТС снижался на 2,2% — до 1246 пунктов. По состоянию на 18:30 Мосбиржа потеряла 0,71% (2953 пункта), а РТС — 3,41% (1231 пункт). Данные приведены с сайта Московской биржи.

Спустя буквально несколько минут курсы продолжили падать. Доллар к 18:32 стоил 75,57 рубля (плюс ровно два рубля), а евро — 89,43 рубля (плюс 1,77).