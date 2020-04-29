Эксперт рассказал, когда цена на нефть будет 60 долларов

Стоимость нефти после весеннего обрушения выровняется к концу года. Уже в декабре за баррель будут давать до 60 долларов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустама Танкаева, ситуация на нефтяном рынке напрямую зависит от появления вакцины против коронавируса.

«Судя по всему, это (выпуск вакцины против 2019-nCoV — прим. ред.) будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится и цены выйдут на равновесное значение порядка 60 долларов за баррель», — приводит агентство слова Танкаева.

Аналитик связал скачки цены на нефть со спекуляциями на сырьевых рынках, которые существуют отдельно друг от друга. Ранее глава Минэнерго России Александр Гладков заявил, что в 2020 году нефть будет стоить в районе 30 долларов за баррель. Ниже цена опускаться не будет.

Цены на черное золото обрушились в начале марта на фоне сокращения спроса по всему миру. Основными причинами лихорадки на нефтяном рынке стали пандемия коронавируса и срыв сделки ОПЕК+. 12 апреля о снижении добычи нефти все-таки договорились. ОПЕК+ утвердила сокращение добычи от уровня октября 2018 года.