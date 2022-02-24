Экономист назвал причину интервенции ЦБ на валютном рынке

Банк России путем интервенций попытается остановить падение рубля, которое произошло на фоне событий в Донбассе. Такое мнение главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин высказал в разговоре с «360».

«Помимо тех интервенций, которые ЦБ и так проводил по определенным правилам, они начинают проводить внеплановые интервенции, для того чтобы рубль сильно не дешевел», — заявил Надоршин.

На каких уровнях, сколько Центробанк на это готов будет тратить, неизвестно. Как будет вести себя рубль дальше, пока трудно сказать, сказал собеседник «360».

«Будет зависеть от того, какой уровень будет напряженности, будет ли он дальше нарастать или нет», — добавил эксперт.

Ранее в четверг стало известно, что Банк России начал проводить интервенции на валютном рынке. Также он поделился планами расширить ломбардный список, провести 24 февраля операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Курс евро и доллара утром 24 февраля поднялся выше 95 и 84 рублей соответственно. Так рынок отреагировал на ситуацию вокруг Донбасса.