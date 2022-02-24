ЦБ начнет интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля

Центробанк начинает валютные интервенции, сообщается на сайте регулятора. Целью является стабилизация ситуации на финансовом рынке.

«Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — говорится в заявлении.

Главы Донецкой и Луганской народных республик прошедшей ночью обратились к Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима. Российский лидер сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации территории Украины не идет.

После объявления Путина российский рынок стало лихорадить. Поднялись курсы доллара и евро, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) после 07:00 упал на 11,24%.

Евро стал стоить выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, а доллар — выше 84 рублей впервые с января 2016-го.

На рынке Forex доллар утром 24 февраля поднялся до 85 рублей, евро — до 95 рублей. При этом Сбербанк продает американскую валюту за 94,90 рубля, евро — за 107,63 рубля.

Вечером 23 февраля доллар торговался на уровне 80,33 рубля, европейская валюта — 91,06 рубля.

Торги на всех рынках приостановила Мосбиржа, а затем и СПБ Биржа.

На фоне волатильности курса рубля Сбербанк заявил, что обладает всеми ресурсами и опытом для работы в сложившихся условиях. Клиентам доступны их средства и сервисы в полном объеме.