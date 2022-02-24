Евро стал стоить выше 95 рублей впервые с декабря 2014, а доллар — выше 84 рублей впервые с января 2016. Это произошло вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведение военной спецоперации РФ в Донбассе.

На рынке Forex доллар уже — 85 рублей, евро — 95 рублей. При этом Сбербанк продает американскую валюту за 94,90 рубля, евро — за 107,63 рубля.

Вечером 23 февраля, доллар торговался на уровне 80,33 рубля, европейская валюта — 91,06 рубля. б этом говорят данные Мосбиржи.

Главы Донецкой и Луганской республик пришедшей ночью обратились к Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима.

Российский лидер после этого обратился к россиян и сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе.