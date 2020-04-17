Экономист назвал основные причины предстоящего снижения ВВП России

ВВП России в 2020 году неминуемо снизится. Основные причины — это ограничения в связи с пандемией коронавируса внутри страны и во всем мире. Экономические связи между государствами разрываются.

«Этот спад происходит по двум причинам. Первая причина — это принятие карантинных мероприятий внутри государства, остановка из-за этого целого ряда производств, падение доходов населения, падение занятости, сокращение перевозок. И вторая причина — это то, что пандемия коронавируса затронула практически все страны мира, везде происходит ограничение экономической деятельности», — рассказал «360» экономист Андрей Колганов.

Собеседник добавил, что сейчас разрываются экономические связи между государствами. Падает не только внутренний, но и международный спрос. Экспорт снижается по всему миру.

«Все это сокращает экономическую активность не только в период непосредственно карантинных мероприятий, но и будет сдерживать восстановление экономики после их прекращения. Многие предприятия выйдут из карантинных мер с сильно упавшим уровнем доходов, с возросшими долгами. Население выйдет с сократившимся уровнем заработной платы. Экономическое восстановление будет происходить медленно. Оно произойдет не сразу», — подытожил Колганов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП России в течение года на 5,5%. В 2021 году ожидается рост. ВВП Китая уже упал почти на 7%. Такого в Поднебесной не было с 1992 года. О пандемии коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. 2019-nCoV заразились более двух миллионов человек. Чтобы не допустить распространения инфекции, весь мир закрыл границы, а внутри стран ввели жесткие ограничения.