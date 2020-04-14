МВФ спрогнозировал падение ВВП России и инфляцию в 2020 году

Пандемия коронавируса нанесет серьезный удар по российской экономике в 2020 году. Ожидается падение ВВП на 5,5% и рост инфляции.

Как следует из апрельского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO), падение ВВП повлечет обрушение цен на нефть. В начале года Международный валютный фонд (МВФ) ожидал рост российской экономики на 1,9%, однако в прогноз вмешался коронавирус.

Согласно ожиданиям МВФ, в 2021 году ситуация изменится и ВВП России вырастет на 3,5%. Инфляция составит в 2020-м и 2021 годах 3,1% и 3% соответственно. Уровень безработицы в РФ вырастет в этом году на 4,9%. В докладе сказано, что рецессия ждет не только российскую, но и всю мировую экономику. Наиболее сильный удар ожидают страны, которые больше всех пострадают от распространения вируса. В 2021 году ситуация начнет постепенно выравниваться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из-за эпидемии российский рынок одномоментно и резко сжался. Объем розничных продаж в апреле снизился более чем на 35%. В России есть все необходимые ресурсы для преодоления кризиса, однако их необходимо использовать максимально эффективно.

Сейчас большинство россиян из-за эпидемии живет в режиме строгой самоизоляции. Путин объявил весь апрель нерабочим. Всего в РФ 2019-nCoV заразились 21 102 человека.