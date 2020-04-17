ВВП Китая снизился почти на 7% впервые за 28 лет

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по экономике Китая. ВВП Поднебесной рухнул на 6,8%. Такое произошло впервые с 1992 года.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР, ВВП Китая составил 20,6 триллиона юаней (около трех триллионов долларов). Падение превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение ВВП на 6,5%.

За первые три месяца 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%, а в целом за год — на 6,1%. Китайская экономика тогда подтвердила статус крупнейшей в мире. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП России в течение года на 5,5%.

Вспышка коронавируса произошла в мегаполисе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Инфекция распространилась по всему миру и 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. За три с половиной месяца 2019-nCoV заразились более двух миллионов человек. Жертвами тяжелой болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, стали более 144 тысяч пациентов.

В России из-за эпидемии коронавируса ввели режим самоизоляции. Власти объявили весь апрель нерабочим. Медики выявили 27 938 случаев заражения.