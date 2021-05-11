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    11 мая 2021, 08:29

    Экономист назвал худший заработок для бедных россиян

    Екатерина Шамина

    Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян. По его мнению, им стоит отказаться от инвестиций.

    Экономист назвал худший заработок для бедных россиян

    «Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения. Инвестирование — для людей с доходами выше средних. Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить», — рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, его слова передала «Вечерняя Москва».

    Для среднего класса надежный доход смогут обеспечить инвестиции в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов.

    Эксперт отметил, что увеличить доходы можно с помощью запуска своего бизнеса. Деньги на него можно взять в банке в кредит. При этом Колганов предупредил, что идея рискованная, но «такова реальность рыночной экономики».

    Ранее коллекторы рассказали, как справиться с долговой нагрузкой. Россиянам, у которых возникли просрочки по кредиту, стоит договориться о рефинансировании в другой финансовой организации или поговорить со своим кредитором о снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока.