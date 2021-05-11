Экономист назвал худший заработок для бедных россиян

Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян. По его мнению, им стоит отказаться от инвестиций.

«Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения. Инвестирование — для людей с доходами выше средних. Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить», — рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, его слова передала «Вечерняя Москва».

Для среднего класса надежный доход смогут обеспечить инвестиции в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов.

Эксперт отметил, что увеличить доходы можно с помощью запуска своего бизнеса. Деньги на него можно взять в банке в кредит. При этом Колганов предупредил, что идея рискованная, но «такова реальность рыночной экономики».

Ранее коллекторы рассказали, как справиться с долговой нагрузкой. Россиянам, у которых возникли просрочки по кредиту, стоит договориться о рефинансировании в другой финансовой организации или поговорить со своим кредитором о снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока.