ЦБ задумал продлить мягкую политику кредитования малого и среднего бизнеса

Центробанк может продлить до конца года регуляторные послабления для банков по кредитованию малого и среднего бизнеса. Продление льгот коснется лишь отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

«Возможность продления послаблений по кредитам малого и среднего предпринимательства (МСП) рассматривается только для пострадавших отраслей и только в том случае, если будут сохраняться серьезные ограничения на их работу, связанные с пандемией», — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Окончательное решение по этому вопросу в Центробанке планируют принять в начале второго квартала.

Представители бизнеса отметили, что послабления, о которых говорят в ЦБ, связаны с резервированием залогов по кредитам, а также разрешением не проводить переоценку стоимости залогов МСП.

«Когда послабления отменят, банки начнут чаще отказывать малому бизнесу в пролонгации кредитов, а кроме того, повысят ставки — таким образом они переложат на клиентов повышенную нагрузку на капитал», — отметил в беседе с изданием глава «Опоры России» Александр Калинин.

Представители банковской сферы поддерживают идею продления послаблений. Это позволит активнее кредитовать малый и средний бизнес в 2021 году, а также пролонгировать кредиты. Послабления в части резервирования таких ссуд, по мнению представителя Совкомбанка, окажут положительное влияние на ценовую политику. Банки смогут предлагать клиентам более доступные кредиты.