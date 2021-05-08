Россиянам рассказали, как справиться с высокой долговой нагрузкой

Коллекторы объяснили, что с высокой долговой нагрузкой помогут справиться несколько способов. Один из них — попробовать договориться о реструктуризации кредита с банком. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Наверное, главный совет — во время контролировать этот показатель и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании в другой финансовой организации», — рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Он отметил, что в условиях, когда платежеспособность россиян нестабильна, многие кредиторы не готовы давать положительный ответ на заявки ряда подобных заемщиков.

Россиянам стоит попробовать договориться со своим кредитором о снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока. Это позволит снизить платежную нагрузку и продолжить выполнять свои обязательства. Также желательно пересмотреть свой бюджет. Эксперт пояснил, что при четком планировании удается сэкономить 10–15% своих доходов. Эту сумму можно направить на погашение.

Еще один способ — временная подработка. Этот заработок тоже можно направлять на погашение платежей.

Недавно стало известно, что в марте этого года россияне взяли максимальное количество микрозаймов за всю историю — 2,35 миллиона единиц. Общий объем достиг 178,7 миллиарда рублей.