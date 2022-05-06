Экономист Коган предупредил о снижении цен на пиломатериалы в России

На фоне европейских санкций цены на пиломатериалы в России могут снизиться, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Европа решила отказаться не только от поставок российских энергоресурсов, но и древесины, в том числе изделий из нее — мебели, CLT-панелей и пиломатериалов. И если для западных стран это может стать проблемой, что для России — наоборот. Цены на пиломатериалы после пикового роста в прошлом году уже упали на 20%, а в будущем будут либо снижаться, либо останутся на нынешнем уровне.

Крупным потребителем российской древесины стал Китай. Экспорт в этом направлении будет развиваться, предупредил Михаил Коган. В Сибирь и на Дальний Восток уже начали заходить крупные государственные и частные деревообрабатывающие компании. Кроме того, санкции могут сыграть на руку производителям мебели, которые до этого работали на крупные иностранные компании. Например, порядка 20 фабрик создавали товары для представительства IKEA, которое приостановило работу в России. Теперь они смогут продавать свою продукцию в розницу и по более высоким ценам.

«Эту отрасль ждет серьезное переформатирование», — заявил экономист.

Ранее в Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций для местной экономики. Итальянские курорты потерпели убытки из-за отсутствия туристов, а в Германии спрогнозировали дефицит бензина.