Антироссийские санкции ударили по итальянскому туризму

Туристы из России часто приезжали на курорты Италии. Местные отельеры и рестораторы сообщили The Guardian, что из-за санкций их доходы сильно упали.

Скалея — небольшой курортный город на побережье Тирренского моря. На почти 11 тысяч местных жителей приходится около 30 агентств недвижимости. Многие из них ориентированы на россиян. Владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро сказал, что экономика его города расцвела именно благодаря российским туристам.

«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают, им закрыли доступ», — сообщил он.

На гостей из РФ также надеются работники ресторанов, баров и магазинов. В этих заведениях россияне часто тратят больше, чем итальянцы. Поэтому курортный сезон в городе обычно продлевают. Заявление Ротондаро поддержал местный официант Сальваторе. Он сказал, что обычно в городе много туристов из РФ. Сейчас — ни одного. Однако Сальваторе надеется, что россияне станут чаще приезжать в Скалею ближе к лету.