Министр экономики ФРГ предупредил о дефиците бензина из-за эмбарго

Восточная Германия может временно остаться без бензина в случае введения эмбарго на российскую нефть. Об этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил немцев в эфире RTL Direkt, сообщило РИА «Новости».

Он объяснил, что эта часть страны зависит от НПЗ в городе Шведт, который использует энергоресурсы из России. Министр признал, что нехватку нельзя исключать, несмотря на все усилия правительства.

«Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и поэтому мало бензина», — сказал Роберт Хабек.

Поэтапное эмбарго на российскую нефть может войти в шестой пакет санкций, который анонсировали в Евросоюзе. Ранее власти Германии посоветовали своим гражданам отказаться от обогрева жилья, мяса в рационе и даже некоторых гигиенических процедур.