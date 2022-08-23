«Единичный характер». Сбербанк опроверг массовый сбой оплаты просроченными картами
Сбербанк назвал единичными сбои при оплате просроченными картами
Некоторые владельцы банковских карт, действие которых продлили, пожаловались на сбой при оплате. Однако эта проблема не носит массовый характер, заявили «360» в пресс-службе Сбербанка.
«Карты Сбербанка с продленным сроком действия работают на территории России в штатном режиме. Случаи затруднений при оплате носят единичный характер и решаются в индивидуальном порядке», — сказали в банке.
Сбои возникли у владельцев карт Visa и Mastercard, сообщили «Известия». Оплата с их помощью не прошла с первого раза в такси и на популярном маркетплейсе. Аналогичную проблему подтвердили в МТС банке, Газпромбанке, Росбанке и Абсолют банке. В Центробанке и Национальной системе платежных карт тоже знают о неполадках. Специалисты объяснили их отсутствием настроек для оплаты просроченными картами.
Транснациональные финансовые корпорации Visa Inc. и Mastercard Inc. прекратили транзакции на территории России в марте. Выпущенные в России карты перестали работать за пределами страны, а выданные иностранными банками — в самой России. В ответ на это российские банки автоматически продлили действие своих карт.