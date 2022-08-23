«Единичный характер». Сбербанк опроверг массовый сбой оплаты просроченными картами

Некоторые владельцы банковских карт, действие которых продлили, пожаловались на сбой при оплате. Однако эта проблема не носит массовый характер, заявили «360» в пресс-службе Сбербанка.

«Карты Сбербанка с продленным сроком действия работают на территории России в штатном режиме. Случаи затруднений при оплате носят единичный характер и решаются в индивидуальном порядке», — сказали в банке.

Сбои возникли у владельцев карт Visa и Mastercard, сообщили «Известия». Оплата с их помощью не прошла с первого раза в такси и на популярном маркетплейсе. Аналогичную проблему подтвердили в МТС банке, Газпромбанке, Росбанке и Абсолют банке. В Центробанке и Национальной системе платежных карт тоже знают о неполадках. Специалисты объяснили их отсутствием настроек для оплаты просроченными картами.

Транснациональные финансовые корпорации Visa Inc. и Mastercard Inc. прекратили транзакции на территории России в марте. Выпущенные в России карты перестали работать за пределами страны, а выданные иностранными банками — в самой России. В ответ на это российские банки автоматически продлили действие своих карт.