Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России
Visa начала работу по прекращению транзакций внутри России
Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa Inc. заявила, что собирается прекратить транзакции на территории РФ. Меру уже начали прорабатывать, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Аналогично поступят и в Mastercard Inc.
Транзакции Visa планирует прекратить в ближайшие дни. Выпущенные в России карты, уточнили в компании, перестанут работать за пределами страны. А выданные иностранными банками — в РФ.
Решение о приостановке операций на российской территории, добавил ТАСС, приняли и в транснациональной финансовой корпорации Mastercard Inc.
Сеть перестанет поддерживать карты, которые выпустили в России, а выданные за границей не будут работать в торговых точках и российских банкоматах.
Mastercard, уточнило РИА «Новости», возобновит операции на территории РФ, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».
Ранее сотрудничество с российскими партнерами приостановила американская финансовая компания American Express, объяснив решение обострением ситуации на Украине.
Картами Mastercard и Visa, отмечали экономисты, можно будет пользоваться даже после отключения от платежных систем. Стабильность их работы обеспечит Национальная система платежных карт. Жителям РФ при этом посоветовали перейти на «Мир».