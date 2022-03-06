Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России

Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa Inc. заявила, что собирается прекратить транзакции на территории РФ. Меру уже начали прорабатывать, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Аналогично поступят и в Mastercard Inc.

Транзакции Visa планирует прекратить в ближайшие дни. Выпущенные в России карты, уточнили в компании, перестанут работать за пределами страны. А выданные иностранными банками — в РФ.

Решение о приостановке операций на российской территории, добавил ТАСС, приняли и в транснациональной финансовой корпорации Mastercard Inc.

Сеть перестанет поддерживать карты, которые выпустили в России, а выданные за границей не будут работать в торговых точках и российских банкоматах.

Mastercard, уточнило РИА «Новости», возобновит операции на территории РФ, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

Ранее сотрудничество с российскими партнерами приостановила американская финансовая компания American Express, объяснив решение обострением ситуации на Украине.

Картами Mastercard и Visa, отмечали экономисты, можно будет пользоваться даже после отключения от платежных систем. Стабильность их работы обеспечит Национальная система платежных карт. Жителям РФ при этом посоветовали перейти на «Мир».