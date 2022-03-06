Альфа-Банк продлил срок действия всех карт Mastercard и Visa до конца 2028 года

Срок действия всех карт Альфа-Банка, привязанных к международным платежным системам Mastercard и Visa, продлено до декабря 2028 года. Об этом сообщила финансовая организация в своем Telegram-канале.

«Альфа-Банк продлит срок действия всех карточек Visa и Mastercard до конца 2028 года. Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28. Перевыпускать карту не надо. И да, все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде», — заявил банк.

Национальная система платежных карт сообщала, что банковские карты, привязанные к системам Mastercard и Visa, автоматически перевыпустят по окончании срока действия на базе национальной платежной системы «Мир».

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на российском рынке.