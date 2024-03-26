Деньги 26 марта 2024, 14:49 «Две стороны одной медали». Путин призвал защитить бизнес и его клиентов Путин на коллегии ГП поручил сократить количество проверок бизнеса РИА «Новости»

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В России важно обеспечить здоровую экономику. Необходимо сократить количество проверок бизнеса, не забывая о защите прав потребителей, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин.

«Нужно сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан — потребителей товаров и услуг. Это две стороны одной медали. Нужно ослабить административное давление, но обязательно подумать и об интересах потребителей», — сказал он.

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По словам президента, в сложившейся ситуации особенно важна здоровая работающая экономика. Он призвал пресекать давление на бизнес.

Владимир Путин поручил также защитить права военнослужащих и оградить несовершеннолетних от преступности. Президент заявил, что важно разработать комплекс антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере.