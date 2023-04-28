Деньги 28 апреля 2023, 10:51 Доллар вернул себе статус самой торгуемой валюты в России «Коммерсант»: доллар с долей 40% вернул себе статус самой торгуемой валюты на Мосбирже РИА «Новости»

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Американский доллар вернул себе статус самой торгуемой валюты по Московской бирже, превысив 40% от общего объема операций. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По результатам торгов 27 апреля объем торговли долларом достиг 91 миллиарда рублей, превысив китайский юань на три миллиарда рублей. При этом месяц назад юань превосходил американскую валюту.

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Аналитик Андрей Кочетков предположил, что такая активность связана с выходом зарубежных компаний из отечественных активов. В течение прошлого месяца о сделках договорились Inditex и Shell, а также Uber.

Еще одним трендом апреля стало снижение общего спроса на юани. Экономист Мария Никишова заметила, что в течение нынешней недели юань подешевел по отношению к доллару, заставив инвесторов сомневаться в перспективах роста экономики Китая.

Согласно официальному курсу Центробанка, по состоянию на 28 апреля курс доллара составляет 81,56 рубля, а за юань придется отдать 11,76 рубля.