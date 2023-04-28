Деньги 28 апреля 2023, 00:47 Центробанк установил официальный курс валют на 28 апреля

Читать 360tv в

Центральный банк России установил официальные курсы доллара, евро и юаня на 28 апреля. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальные данный регулятора.

Курс доллара опустился до отметки в 81,5601 рубля. Данный показатель ниже предыдущего на шесть копеек. Евро же прибавил шесть копеек и поднялся до 90,2023 рубля. За китайский юань придется отдать 11,7609 рубля. Валюта не изменилась в цене.