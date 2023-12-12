Деньги 12 декабря 2023, 15:18 Доллар упал ниже 90 рублей Доллар опустился ниже 90 рублей на Мосбирже впервые с 1 декабря Freepik

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Доллар упал ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Американская валюта опустилась ниже 90 рублей впервые с 1 декабря. Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 14:26 по московскому времени упал на 77 копеек, до 89,92 рубля.

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Также немного опустился евро. Европейская валюта упала до 97,04 рубля — на 66 копеек.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, фактически оснований для укрепления рубля не наблюдается. Однако возвращение американской валюты к 100 рублям маловероятно. Доллар будет плавать в районе 90 рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс доллара в 90 рублей фундаментальным. По его мнению, также нет никаких причин для укрепления или ослабления национальной валюты. Минфин в своем сентябрьском прогнозе назвал средним курсом доллара — 94,3 рубля до конца года.