Деньги 06 декабря 2023, 16:38 Греф не увидел причин для колебаний курса рубля Глава Сбербанка Греф назвал курс доллара в 90 рублей фундаментальным РИА «Новости»

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Причин для значительного укрепления или ослабления рубля сейчас нет. Рыночный курс национальной валюты предсказать сложно, но реальная ситуация сложилась так, что речь идет о 90 рублях за доллар. С таким заявлением выступил глава Сбербанка Герман Греф в ходе «Дня инвестора». Запись трансляции опубликовали на сайте организации.

В своем заявлении Греф подчеркнул, что потенциала для ослабления или укрепления рубля сейчас никто не видит. Делать долгосрочный прогноз валютного курса, по его словам, не стоит, когда он остается рыночным.

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«В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус», — заявил Греф.

Рубль после серьезного укрепления об указе по продаже валютной выручки экспортеров начал терять свои позиции еще на прошлой неделе.

В среду, 6 декабря, на открытии торгов Московской биржи курс доллара впервые с 3 ноября вырос до 93 рублей. Курс евро снова преодолел трехзначное значение и поднялся до 100,3 рубля.

Министерство финансов в своем прогнозе за сентябрь сообщало, что считает средним курсом 94,3 рубля за доллар до конца года.