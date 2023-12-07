Деньги 07 декабря 2023, 22:01 Глава ВТБ дал прогноз на курс доллара до конца года Глава ВТБ Костин: до конца года доллар будет находиться в районе 90 рублей РИА «Новости»

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Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом возврат доллара к 100 рублям маловероятен до конца года. Он будет варьироваться в районе 90+, сказал глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Форума ВТБ «Россия зовет!». Его процитировало РИА «Новости».

«Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+», — пояснил он.

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Костин напомнил, что на недавнее укрепление курса повлияли несколько факторов, среди них был рост ключевой ставки и административные меры по продаже валюты экспортерами.

Глава ВТБ не увидел угрозы дальнейшей девальвации, отметив, что рубль должен найти свое равновесие. По его мнению, вклад снижение российской валюты в инфляцию не велик.

В среду, 6 декабря, на открытии торгов Московской биржи курс доллара впервые с 3 ноября достиг 93 рублей. Ранее глава Сбербанка Герман Греф не увидел причин для значительного укрепления или ослабления рубля.