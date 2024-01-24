Деньги 24 января 2024, 11:05 Эксперт по фондовому рынку Зельцер: укрепление рубля продолжится в феврале

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Укрепление курса рубля может продолжиться в феврале на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с Life.

По его словам, укреплению российской валюты также будут способствовать актуальные нормативы репатриации выручки экспортеров и налоговый период. Все перечисленное можно считать среднесрочными фундаментальными факторами, которые играют в пользу рубля.

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«Если вдруг январское локальное дно в долларе под 87,4 не устоит, то импульс вниз может повести валютную пару уже в диапазон 85–83,5», — отметил Зельцер.