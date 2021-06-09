Доход от сдачи вторсырья предложили освободить от НДФЛ

Доход от вторсырья физлицами могут освободить от НДФЛ. В Минпромторге предложили не облагать налогом сумму до четырех тысяч рублей в год.

Обязанность платить налоги наложат на покупателей, которые будут считаться переработчиками. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс России, которые Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения.

Сейчас налоги за доход от вторсырья уплачиваются с любой суммы, но в конце года можно получить налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей для одного физического лица. По словам директора ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктора Ковшевного, после принятия закона действующий вычет снизится на 98%, до четырех тысяч рублей.

«Только эту сумму разработчик проекта предлагает освободить от налога. Остальная сумма, полученная от продажи вторсырья, будет облагаться НДФЛ по ставке 13%», — добавил он.

В «Руслом.ком» считают, что необлагаемая налогами сумма в четыре тысячи рублей очень маленькая, особенно для металла. Нововведения могут привести к увеличению стоимости лома переработчиками, что станет причиной очередного подорожания металлопродукции для строительства и машиностроения. В ассоциации предположили еще один вариант развития событий после принятия закона, который также принесет лишь минусы.

«Скупщики будут вычитать сумму налога при расчете за вторсырье и фактически не доплачивать гражданину 13%, что демотивирует граждан собирать вторсырье», — сказано в отзыве «Руслом.ком» на законопроект, с которым ознакомились «Известия».

В Минпромторге считают, что нововведение не приведет к увеличению цены лома или отобьет желание у населения собирать вторсырье.