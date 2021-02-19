Эксперт: ограничение экспорта в металлургической отрасли может грозить повышением цен

Рынок металлургии всколыхнул рост цен — за расследование взялась Федеральная антимонопольная служба. Но ни дефицита, ни усиления кого-то из участников рынка не обнаружилось. Цены рекордно поднялись не только в РФ, но и во всем мире: обусловлено это оживлением спроса на металлопродукцию после кризиса, вызванного COVID-19. Чем это может обернуться для России?

Заместитель директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Марина Глазатова рассуждает о российском рынке металлургии и его регулировании в 2020 году:

После локдауна на международные рынки устремились поставщики. Итогом массированной «ресурсной атаки» [установилось] состояние неустойчивого равновесия мирового рынка, вместе с которым пришла беспрецедентно жесткая конкуренция. А это значит, что позиции России в топ-10 мировых экспортеров оказались под угрозой.

Поэтому важно не сокращать присутствия на мировом рынке: иначе освободившееся место быстро займет другая страна. Например, Китай — лидер экспорта по черной металлургии. По прогнозам Deloitte, в Китае рост производства (предполагается, что на 4%) продолжится благодаря национальным программам стимулирования капиталовложений. Индия и Корея также не собираются сдавать позиции, а мировой импортер ЕС ужесточает условия поставок, вводя зависимость производства от уровня низкоуглеродного потребления электроэнергии. В этих условиях удерживать долю рынка становится все труднее.

При этом экспорт металлургической продукции играет важную роль в экономике российских регионов. В Челябинской и Кемеровской областях экспорт превышает 10% от регионального ВВП, в Вологодской и Белгородской областях этот показатель близок к 20%, а в Липецкой — и вовсе к 50%. В 2018–2019 годах на эти регионы приходилось 63,2% всего российского экспорта черных металлов. При этом крупнейшие предприятия-экспортеры — градообразующие.

Решение о введении временных экспортных пошлин на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну, сократило отгрузку на внешний рынок. Цены действительно стали снижаться: стоимость арматуры уменьшилась примерно на 10% по сравнению с пиком в январе. Но едва ли это заслуга пошлин. На внешнем рынке сейчас тоже идет спад цен, но это временно и связано с демпингом китайских поставщиков (они в конце 2020 года снизили цену на 15% по отношению к продукции из РФ и СНГ). Ожидается, что некоторое насыщение сменится активизацией. Но будут ли в деле российские поставщики?

Несмотря на то, что сегодня экспорт металлопродукции составляет около 20% от производства, внешний рынок исторически играет важную роль в сбыте металлургической продукции. В кризисные 1990-е годы черная металлургия приносила до 8% всей экспортной выручки стране — тогда за границу отправлялось почти 50% производимой продукции. Черная металлургия создает добавленную стоимость и представляет Россию как несырьевого экспортера. Поэтому сохранение экспортного присутствия принципиально важно для нормальной работы металлургической отрасли.

Стабильное обеспечение потребителей продукцией отраслей, ориентированных на экспорт, важно для успеха на внешнем рынке. Но снижение объемов экспорта вынуждает компании повышать цены внутри страны. Поэтому возникновение препятствий для экспорта может давать обратный эффект, что потребует дополнительных болезненных мер регулирования рынка.