В Московской области запустили экологическую акцию «Сдай старую бытовую технику». Поучаствовать в ней может любой житель региона. Нужно просто привезти ненужную технику на площадки «Мегабак». За это можно получить подарки от компаний-переработчиков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Недавно жители Подмосковья сдавали старые шины. Между участниками акции разыграли комплект новых колес. Теперь все желающие могут привезти на переработку ненужную технику. Чтобы получить подарок от компаний-переработчиков, надо сделать фото и опубликовать его на своей страничке в Instagram с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак. За самые креативные и интересные фотографии участники акции получат микроволновки, мультиварки и электросамокат.

Привезти технику можно на площадки «Мегабак», где стоят контейнеры для приема бытовой техники компаний по переработке вторсырья — «ООО «Ориспром», «Петромакс» и «Дмитровский РТИ». Адреса всех пунктов можно найти на сайте МЕГАБАК.РФ.

«По просьбе жителей Подмосковья мы решили проводить подобные акции с возможностью выиграть подарки регулярно, тем более увидели по фотоконкурсу с покрышками, что наше население активно вовлечено в процесс правильной утилизации крупногабаритных отходов и готовы делиться этим в социальных сетях», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Он отметил, что акция по сбору сломанной техники будет идти весь июнь.

Каждый житель региона может бесплатно сдать крупногабаритный мусор на площадки «Мегабак», а в этом месяце еще и выиграть новые электроприборы.

Площадки «Мегабак» — часть комплексной системы по обращению с отходами в Подмосковье. Развитие этого проекта совместно с комплексами по переработке отходов должны свести объем захоронения ТКО к 7%. Этот показатель значительно выше целевых показателей президентского проекта «Экология».