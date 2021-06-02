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    02 июня 2021, 17:30

    Сдай старую технику — выиграй приз. Экологическая акция стартовала в Подмосковье

    Алена Собкалова, Ксения Присечина

    В Московской области запустили экологическую акцию «Сдай старую бытовую технику». Поучаствовать в ней может любой житель региона. Нужно просто привезти ненужную технику на площадки «Мегабак». За это можно получить подарки от компаний-переработчиков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

    Сдай старую технику — выиграй приз. Экологическая акция стартовала в Подмосковье

    Недавно жители Подмосковья сдавали старые шины. Между участниками акции разыграли комплект новых колес. Теперь все желающие могут привезти на переработку ненужную технику. Чтобы получить подарок от компаний-переработчиков, надо сделать фото и опубликовать его на своей страничке в Instagram с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак. За самые креативные и интересные фотографии участники акции получат микроволновки, мультиварки и электросамокат.

    Привезти технику можно на площадки «Мегабак», где стоят контейнеры для приема бытовой техники компаний по переработке вторсырья — «ООО «Ориспром», «Петромакс» и «Дмитровский РТИ». Адреса всех пунктов можно найти на сайте МЕГАБАК.РФ.

    «По просьбе жителей Подмосковья мы решили проводить подобные акции с возможностью выиграть подарки регулярно, тем более увидели по фотоконкурсу с покрышками, что наше население активно вовлечено в процесс правильной утилизации крупногабаритных отходов и готовы делиться этим в социальных сетях», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

    Он отметил, что акция по сбору сломанной техники будет идти весь июнь.

    Каждый житель региона может бесплатно сдать крупногабаритный мусор на площадки «Мегабак», а в этом месяце еще и выиграть новые электроприборы.

    Площадки «Мегабак» — часть комплексной системы по обращению с отходами в Подмосковье. Развитие этого проекта совместно с комплексами по переработке отходов должны свести объем захоронения ТКО к 7%. Этот показатель значительно выше целевых показателей президентского проекта «Экология».