Членство губернатора Пензенской области в партии «Единая Россия» приостановят из-за нарушений партийного устава, сообщили СМИ. Это связано с делом против главы региона.

«В соответствии с уставом „Единой России“ в случае возбуждения уголовного дела членство в партии приостанавливается, это стандартная процедура», — рассказал ТАСС источник, близкий к партийной системе.

Он добавил, что после вступления в силу приговора суда следует автоматическое и окончательное исключение из партии.

По мнению замсекретаря генсовета единороссов, ответственного секретаря партийной комиссии по этике Евгения Ревенко, членство Белозерцева в партии будет приостановлено в самое ближайшее время.

«Вопрос об исключении из партии будет зависеть от решения суда», — процитировал высказывание Ревенко официальный Telegram-канал «Единой России».

Ранее сообщалось, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке более 31 миллиона рублей. Также возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.

Белозерцев возглавлял Пензенскую область с 2015 года. В 2020 году он выиграл на губернаторских выборах региона, где набрал свыше 78% голосов. На выборах он был кандидатом от «Единой России».