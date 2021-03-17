Депутат Петр Толстой сообщил, что примет участие в праймериз

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой сообщил в своем Telegram-канале, что зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России». Голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Он отметил, что использование возможностей портала «Госуслуги» в разы увеличит количество избирателей, которые оценят кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре. Благодаря использованию этой площадки будет обеспечена прозрачность голосования.

«Институт предварительных выборов — это реальный шанс для многих стать участниками политического процесса не только в качестве избирателей, потому что для участия в праймериз „Единой России“ не требуется членство в партии», — отметил Толстой.

Парламентарий добавил, что выбор кандидатов проводится не изолированно, а открыто и публично.