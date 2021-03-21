Губернатора Пензенской области задержали. Его заподозрили во взятке более 31 млн рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке размером более 31 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.

«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний „Биотэк“, и других лиц», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года пензенский губернатор получил от Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и другие ценности передавали через посредников.

Белозерцева подозревают в том, что он брал взятки за покровительство группе компаний «Биотэк» при заключении государственных контрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий и реактивов. Их закупали для больниц и поликлиник Пензенской области.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и следствие направит ходатайство об аресте.