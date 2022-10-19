Школы Донбасса получили тепло. «Мособлгаз» построил три котельные в Новоазовском районе ДНР | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 10:45 Школы Донбасса получили тепло. «Мособлгаз» построил три котельные в Новоазовском районе ДНР «Мособлгаз» построил три котельные в Новоазовском районе ДНР для школ Телеканал «360»

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В Новоазовском районе Донецкой Народной Республики появилось три новые котельные — построить их помогла Московская область. Благодаря этому в школы и детские сады наконец придет тепло, ведь прошлую систему отопления разрушили не прекращающиеся в течение восьми лет удары ВСУ. Однако останавливаться на этом Подмосковье не планирует — вскоре начнется восстановление других социально значимых объектов.

Пришел, включил, забыл

Блочно-модульные котельные построили по договору с Московской областью, рассказал глава района Олег Моргун. Заказчиком работ и финансирующей ЦИОГВ стороной выступило Минэнерго Подмосковья.

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Новые объекты теплоснабжения возвели и подготовили к эксплуатации менее чем за два месяца. Мощность каждой котельной — 800 кВт. Изначально планировалось модернизировать старые объекты, но здания и оборудование котельных были в крайне изношенном состоянии.

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«После проведения военных действий было много повреждено, от жизни украинской, которая была во время независимости, тут никаких вложений не было», — добавил глава районной администрации.

Моргун уточнил, что котельные построили в трех населенных пунктах. Они принесут тепло во все социальные объекты: школы, детские сады, сельские администрации, ФАПы, амбулатории, клубы, библиотеки и почты. Глава администрации отметил, что построенные котельные — современные, высококлассные и не требуют особого внимания: пришел, включил, забыл.

Огромное спасибо губернатору Московской области, который выделил денежные средства и отправил подрядные организации. Они в кратчайшие сроки, согласно графику, это смонтировали до начала отопительного сезона. И сейчас наши детки сидят в теплых просторных классах. Олег Моргун Глава Новоазовского района ДНР

«Не думали, что так быстро»

Глава одной из сельских администраций рассказал, что занимает свой пост семь лет и все это время со старой котельной, которая отапливала школу, спортзал и клуб, были постоянные проблемы из-за атак ВСУ.

«За эти годы доставалось нам немало от украинской армии, котельную мы восстанавливали несколько раз, пока сами могли — и крышу, и трубы», — сообщил сельский глава.

Не раз отстраивать приходилось и школу — в 2015-м было прямое попадание в здание учебного заведения. Периодически нужно было вставлять выбитые осколками стекла, рассказал он. Всего в селе обстрелы ВСУ повредили около 600 зданий — сейчас село восстанавливают полным ходом.

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«Даже не думали, что так быстро все будет. С февраля последние обстрелы. За короткий период сделано так много работы», — отметил глава сельской администрации про строительство котельной.

«Все будет по-другому»

Раньше сельские школы отапливали котлами ПБМ (печи для бани), их обкладывали блоками и работали с ними, рассказал руководитель филиала «Новоазовсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» Михаил Данилин.

«С 2017 года эти котельные сельские перешли под эгиду нашего подчинения, мы их подшаманили», — пояснил Данилин.

Специалист отметил, что КПД таких котельных был очень низким, а нагрузка высокая, приходилось подключать, помимо установленных объектов, много других.

«Котельные себя изжили, одна вообще разбитая. Эксплуатировали в военное время то, что было, и поддерживали в рабочем состоянии. Сейчас все будет по-другому», — заявил Данилин.

Новые котельные — современные и экономичные

Новые котельные работают в автоматическом режиме, теплоноситель нагревается до необходимой температуры в зависимости от температуры наружного воздуха, сообщил инженер-наладчик «Мособлгаза» Роман Овсянников.

«Температура поддерживается стандартно относительно температурного графика от наружного воздуха. То есть данная котельная автоматическая, она измеряет температуру наружного воздуха и выдает в зависимости от нее по графику <...> температуру», — рассказал он.

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На котельную установлено новое газовое оборудование с автоматическим регулированием давления газа. Ее уже запустили, она работает полностью в автоматическом режиме, детям подается температура согласно графику, добавил сотрудник «Мособлгаза».

Директор одной из местных школ выразила надежду, что благодаря новым котельным учебный процесс не будет прерываться из-за холодной погоды.

«Хочу поблагодарить Мособлгаз за прекрасную котельную, которую они нам подарили. Потому что появилась уверенность, что обязательно у нас в этом году будет тепло. Спасибо огромное тем, кто не безразличен к нашим проблемам», — заявила она.

Подмосковные энергетики уже построили в ДНР шесть новых котельных, еще одна сейчас находится в высокой степени готовности. В 2022-2023 годах в Мариуполе восстановят еще 11 объектов теплоснабжения.