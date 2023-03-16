Деньги 16 марта 2023, 14:03 Бизнес пожертвует в бюджет России около 300 млрд рублей — Минфин Глава Минфина Силуанов: единоразовый взнос бизнеса в бюджет составит 300 млрд рублей РИА «Новости»

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Правительство России рассчитывает получить от предприятий в качестве единоразового добровольного взноса около 300 миллиардов рублей. Министр финансов Антон Силуанов сказал об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил ТАСС.

Он признал, что с представителями бизнеса обсуждали большие суммы, но не миллиардные. Власти России рассчитывали, что они пожертвуют в бюджет часть доходов.

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«В ходе обсуждения с бизнесом договорились, что это будет порядка 300 миллиардов рублей, но думаю, что предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться», — сказал Силуанов.

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Нефтегазовые, угольные компании и предприятия с прибылью меньше миллиарда рублей до вычета налогов смогут не вносить единоразовый взнос в бюджет. Ставку для остальных назначат в апреле, после сдачи деклараций.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал об идее ввести однократный взнос в бюджет страны представителями крупного бизнеса. Он исключил повышение налога на прибыль и сказал, что делать взнос или нет — решение добровольное.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это распространенной мировой практикой.