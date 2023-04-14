Деньги 14 апреля 2023, 22:45 Налог в 10% введут для иностранных компаний на продажу бизнеса в России Силуанов: для иностранных компаний введут налог в 10% на продажу бизнеса в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России введут для иностранных компаний. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Приняли решение о том, что это будет еще и 10% налог на выход иностранцев из России», — уточнил он.

Реклама

Силуанов отметил, что таким образом создают условия, чтобы «компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса».

«Поэтому если принято решение уходить, это будет выход связан с определенными издержками, в том числе и налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России», — добавил министр.

В начале апреля глава Минфина сделал прогноз по отечественной валюте. Рубль укрепится, так как вместе с ростом цен на энергоносители будет увеличиваться и приток валюты в Россию, пояснил он.

Месяцем ранее — в марте — Силуанов заявлял, что российское правительство рассчитывает получить от предприятий в качестве единоразового добровольного взноса около 300 миллиардов рублей. Нефтегазовые, угольные компании и предприятия с прибылью меньше миллиарда рублей до вычета налогов смогут не вносить его в бюджет. Для остальных ставку назначат после сдачи деклараций в апреле.