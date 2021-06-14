Биткоин взлетел в цене сразу на 10%

Биткоин начал резко дорожать в ходе торговой сессии в понедельник, 14 июня. Он уже добрался до отметки в 39 131 доллар. Это на 10% больше, чем днем ранее.

Такие данные, как сообщил ТАСС, были получены в ходе анализа ситуации на бирже криптовалют.

На прошлой неделе аналитик, основатель криптосообщества «РОЙ клуб» Владимир Мошкин рассказал, почему он уверен, что криптовалюта еще будет расти и может побить собственные рекорды. По его мнению, у биткоина есть все шансы не только закрепиться выше 100 тысяч долларов, но и уйти к долгожданным вершинам — 250 тысяч долларов и даже 500 тысяч долларов.

Главная слабость биткоина — экономическая уязвимость. Угрозу для биткоина представляет отсутствие обеспеченности цифровой валюты. Это несет риски для инвесторов.