Названа главная слабость биткоина

Главная слабость биткоина — экономическая уязвимость. Об этом рассказал бывший заместитель главы Минфина, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

Угрозу для биткоина представляет отсутствие обеспеченности цифровой валюты. Это несет риски для инвесторов.

«И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин — зеркальная система, которая обесценит уже существующую», — слова Панкина привело РИА «Новости».

Он признался, что не покупал биткоины. Эксперт посоветовал и другим воздерживаться от рисков: по его мнению, рынок очень нестабильный. Панкин порекомендовал с осторожностью подходить к инвестициям в рискованные инструменты. Причем данное утверждение относится не только к цифровым валютам, написало РИА ФАН.

Биткоин подвержен значительным колебаниям курса, которые порой вызваны изменениями в новостной повестке. Хакеры из Anonymous объявили войну американскому инженеру Илону Маску из-за его чрезмерного влияния на криптовалюты через свои публикации в Twitter. Большую роль в падении курса биткоина сыграли заявления Маска 13 мая о том, что компания миллиардера Tesla приостановила продажи электромобилей за эту криптовалюту.