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    10 июня 2021, 19:32

    Названа главная слабость биткоина

    Алена Макаренко

    Главная слабость биткоина — экономическая уязвимость. Об этом рассказал бывший заместитель главы Минфина, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

    Названа главная слабость биткоина

    Угрозу для биткоина представляет отсутствие обеспеченности цифровой валюты. Это несет риски для инвесторов.

    «И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин — зеркальная система, которая обесценит уже существующую», — слова Панкина привело РИА «Новости».

    Он признался, что не покупал биткоины. Эксперт посоветовал и другим воздерживаться от рисков: по его мнению, рынок очень нестабильный. Панкин порекомендовал с осторожностью подходить к инвестициям в рискованные инструменты. Причем данное утверждение относится не только к цифровым валютам, написало РИА ФАН.

    Биткоин подвержен значительным колебаниям курса, которые порой вызваны изменениями в новостной повестке. Хакеры из Anonymous объявили войну американскому инженеру Илону Маску из-за его чрезмерного влияния на криптовалюты через свои публикации в Twitter. Большую роль в падении курса биткоина сыграли заявления Маска 13 мая о том, что компания миллиардера Tesla приостановила продажи электромобилей за эту криптовалюту.