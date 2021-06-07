Аналитик: биткоин будет расти

В последнее время стоимость биткоина упала. Аналитик, основатель криптосообщества «РОЙ клуб» Владимир Мошкин рассказал РИА ФАН, почему он уверен, что криптовалюта еще будет расти и может побить собственные рекорды.

По мнению эксперта, обвал биткоина вызван тем, что непрофессиональные инвесторы начали продавать валюту, заметив небольшое уменьшение ее стоимости. Но все, что они продали, купили более крупные профессиональные инвесторы: статистика показывает, что они держат валюту, ожидая роста.

«Я полагаю, что приход институциональных инвесторов послужит поддержкой курсу биткоина и еще сыграет позитивную роль в его росте. Они действуют более взвешенно и менее подвержены сиюминутным импульсам, больше ориентируются на долгосрочные инвестиционные задачи. Им выгоднее закупиться и держать, чем продавать, тем более себе в минус. Проще подождать, когда курс отрастет обратно», — сказал Мошкин.

Аналитик считает, что в последующие три года криптовалюта снова начнет расти.

«У биткоина есть все шансы не только закрепиться выше 100 тысяч долларов, но и уйти к долгожданным вершинам — 250 тысяч долларов и даже 500 тысяч долларов», — заключил эксперт.