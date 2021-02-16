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    16 февраля 2021, 16:06

    Биткоин взлетел до рекордных 50 тысяч долларов

    Гора Орлов

    Стоимость самой популярной на данный момент криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше отметки в 50 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

    Биткоин взлетел до рекордных 50 тысяч долларов

    На наиболее крупной по объему торгов бирже Binance биткоин по состоянию на 15:30 по московскому времени рос в цене на 5,3% и поднялся до 50,1 тысячи долларов. Динамика приводится за последние сутки.

    Судя по данным сайта CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин ранее дорожал на 4,4%, что равняется 49,98 тысячи в долларовом эквиваленте.

    Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет. Ранее всего один твит основателя Tesla Илона Маска заставил биткоин взлететь на 20% — до пиковых 38 тысяч долларов.