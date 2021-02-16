Биткоин взлетел до рекордных 50 тысяч долларов

Стоимость самой популярной на данный момент криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше отметки в 50 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

На наиболее крупной по объему торгов бирже Binance биткоин по состоянию на 15:30 по московскому времени рос в цене на 5,3% и поднялся до 50,1 тысячи долларов. Динамика приводится за последние сутки.

Судя по данным сайта CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин ранее дорожал на 4,4%, что равняется 49,98 тысячи в долларовом эквиваленте.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет. Ранее всего один твит основателя Tesla Илона Маска заставил биткоин взлететь на 20% — до пиковых 38 тысяч долларов.