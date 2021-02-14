Стоимость биткоина достигла нового максимума в истории

Биткоин в ходе торгов на биржах вновь обновил исторический максимум. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире превысила 49 тысяч долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю стоимость криптовалюты, по состоянию на 09:25 биткоин рос на 1,99% — до отметки 48 777 долларов. На бирже Binance, крупнейшей по объему торгов, стоимость криптовалюты на 09:09 поднялась на 3,33% — до 49 300 долларов, сообщило РИА «Новости».

Глава Центробанка РФ Эльвира Набуиллина в ходе пресс-конференции в пятницу завяила, что риски инвестирования в криптовалюты по-прежнему не только сохраняются, но и усиливаются. Набиуллина призналась, что ее отношение к биткоину не поменялось. По ее мнению, цена биткоина не влияет на его сущность, а сам он не является валютой.

Прежний рекорд биткоина был зафиксирован 11 февраля, отметила «Газета.ru». Тогда его стоимость достигла 48 399 долларов.

Стоимость биткоина с начала недели начала резко расти на фоне заявления американского предпринимателя Илона Маска о решении его компании Tesla инвестировать в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов.