Стоимость биткоина рекордно выросла почти до 50 тысяч долларов

Биткоин продолжает бить рекорды. Стоимость популярной криптовалюты 16 февраля превысила 49,9 тысячи долларов.

В 07:15 по московскому времени биткоин едва не подобрался к отметке 50 тысяч долларов. Его стоимость остановилась на 49 998 долларов. За последние сутки криптовалюта выросла на 6,38%.

По данным портала CoinDesk, к 08:00 биткоин немного упал до 49,385 тысячи долларов.

Рекордная серия самой популярной криптовалюты началась после нескольких заявлений Илона Маска. В понедельник, 8 февраля, компания Tesla объявила об инвестировании 1,5 миллиарда долларов в биткоин. После этого цена криптовалюты выросла на рекордную тогда цифру 41 950 долларов. Следующие два дня она продолжала достигать новых высот.

Первый взлет с 2017 года биткоин совершил во второй половине декабря. Исторический максимум в 20 042 долларов он побил 16 декабря.

Эксперт в области блокчейна и криптовалют Михаил Худокормов ранее в беседе «360» заявил, что биткоин еще не достиг своих максимально возможных значений. По его прогнозу, стоимость криптовалюты может вырасти до 60 тысяч долларов.