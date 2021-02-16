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    16 февраля 2021, 08:17

    Стоимость биткоина рекордно выросла почти до 50 тысяч долларов

    Екатерина Шамина

    Биткоин продолжает бить рекорды. Стоимость популярной криптовалюты 16 февраля превысила 49,9 тысячи долларов.

    Стоимость биткоина рекордно выросла почти до 50 тысяч долларов

    В 07:15 по московскому времени биткоин едва не подобрался к отметке 50 тысяч долларов. Его стоимость остановилась на 49 998 долларов. За последние сутки криптовалюта выросла на 6,38%.

    По данным портала CoinDesk, к 08:00 биткоин немного упал до 49,385 тысячи долларов.

    Рекордная серия самой популярной криптовалюты началась после нескольких заявлений Илона Маска. В понедельник, 8 февраля, компания Tesla объявила об инвестировании 1,5 миллиарда долларов в биткоин. После этого цена криптовалюты выросла на рекордную тогда цифру 41 950 долларов. Следующие два дня она продолжала достигать новых высот.

    Первый взлет с 2017 года биткоин совершил во второй половине декабря. Исторический максимум в 20 042 долларов он побил 16 декабря.

    Эксперт в области блокчейна и криптовалют Михаил Худокормов ранее в беседе «360» заявил, что биткоин еще не достиг своих максимально возможных значений. По его прогнозу, стоимость криптовалюты может вырасти до 60 тысяч долларов.