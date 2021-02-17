Биткоин установил очередной рекорд, превысив 51 тысячу долларов

Стоимость самой популярной на данный момент криптовалюты — биткоина — вновь побила прежний исторический рекорд. 17 февраля курс обновил исторический максимум, превысив 51 тысячу долларов.

На момент написания новости биткоин оценивается в 51 200 долларов на бирже Bitstamр, сообщил ForkLog.

Психологическую отметку в 50 000 долларов цифровое золото преодолело накануне, 16 февраля.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет. Ранее всего один твит основателя Tesla Илона Маска заставил биткоин взлететь на 20% — до пиковых 38 тысяч долларов.