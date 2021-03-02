Биткоин подскочил в цене более чем на 10%

Во время торговой сессии стоимость биткоина выросла на 10,05%. Цена самой популярной криптовалюты дошла до отметки 49,778 тысячи долларов.

Согласно данным портала CoinDesk, стоимость биткоина на пике взлетела на 10,17%. Цена криптовалюты оказалась на уровне 49,829 тысячи долларов. К 02:30 по московскому времени курс упал до 49,662 тысячи долларов. Рост биткоина составил 9,80%.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что текущие цены на биткоин и эфириум (etherium) являются завышенными. Он пояснил, что криптовалюта представляет собой набор данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене. При этом она может подвергаться ошибкам и запоздалым откликам.

Несмотря на это, стоимость криптовалюты продолжает расти практически ежедневно. Цены стали резко увеличиваться во второй половине декабря 2020 года. Тогда биткоин преодолел отметку в 20 тысяч долларов. В конце февраля 2021 года речь шла уже о 57,11 тысячи долларов. После взлета самая популярная криптовалюта просела до 44,1 тысячи долларов, но затем снова начала расти.