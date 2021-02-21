Илон Маск счел цены на криптовалюты завышенными

Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными. Своим мнением основатель компаний Tesla и SpaceX поделился в ходе обмена сообщениями с одним из пользователей Twitter.

По словам Маска, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств при бартерном обмене. Криптовалюта, как и любая система данных, подвержена запоздалым откликам и ошибкам, отметил предприниматель.

«Учитывая все это, [цены на] биткойн и эфириум кажутся высоковатыми», — написал Маск.

Цена биткоина резко начала расти во второй половине декабря 2020 года. Тогда речь шла об отметке в 20 тысяч долларов, на которой криптовалюта которая держалась последние три года. Периодами стоимость биткоина обновляла исторические рекорды практически ежедневно.

Отметку в 50 тысяч долларов цифровое золото преодолело 16 февраля. Уже на следующее утро биткоин поднялся в цене до 51 тысячи долларов. Вечером того же дня курс самой популярной криптовалюты вырос до отметки в 52 тысячи долларов.

В субботу, 20 февраля, стоимость биткоина поднялась до 57,11 тысячи долларов. И это стало очередным рекордом для криптовалюты.