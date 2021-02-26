Биткоин обновил двухнедельный минимум

Курс самой популярной криптовалюты в мире обновил двухнедельный минимум. Биткоин за последние сутки подешевел на 12% и опустился до отметки 44,1 тысячи долларов, сообщило РБК.

Стоимость криптовалюты с 21 февраля опустилась на 24%. Биткоин начал стремительно дешеветь после того, как достиг рекордного максимума в 58,3 тысячи долларов.

Падение котировок биткоина проходит на негативном фоне новостей. Запретить криптовалюту предложили в Индии — с таким призывом выступил местный миллиардер Ракеш Джунджухунвала. Глава банка «Открытие», бывший министр финансов России Михаил Задорнов ранее назвал биткоин такой же финансовой пирамидой, как МММ. Американский миллиардер Билл Гейтс, в свою очередь, ранее раскритиковал биткоин из-за того, что он потребляет слишком много энергии и поэтому вредит окружающей среде.

В Банке России ранее рассказали, как будет работать цифровой рубль. Завести электронный кошелек можно будет бесплатно, сейчас регулятор решает вопрос о возможных комиссиях за переводы, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.