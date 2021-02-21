Биткоин подорожал до 58 тысяч долларов

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — продолжает подниматься и бить рекорды. Вечером 21 февраля стоимость одной монеты впервые превысила отметку в 58 тысяч долларов.

В 23:33 по московскому времени цена биткоина достигла 58 132 доллара, свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.

Резкий рост цены биткоина начался во второй половине декабря 2020-го. Тогда речь шла об отметке в 20 тысяч долларов, на которой криптовалюта держалась последние три года. Периодами она обновляла исторические рекорды практически каждый день.

Накануне стоимость биткоина поднялась до 57,11 тысячи долларов. И это было новым рекордом для криптовалюты.

Самой популярной криптовалюте планеты предсказали взлет в 2021 году до 200 тысяч долларов. По мнению аналитиков, в ближайшее время цена на биткоин может подорожать еще на 20%.

Илон Маск назвал текущие цены на биткоин и эфириум (etherium) завышенными. По его словам, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств при бартерном обмене. Криптовалюта, как и любая система данных, подвержена запоздалым откликам и ошибкам, отметил предприниматель.