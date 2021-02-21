Биткоину предсказали взлет до 200 тысяч долларов

Самой популярной криптовалюте планеты — биткоину — предсказали взлет в 2021 году до 200 тысяч долларов. По мнению аналитиков, в ближайшее время цена на биткоин может подорожать еще на 20%.

В 2020 году объем сделок с криптовалютами в России увеличился в два раза и составил более 65 миллионов долларов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на международную платформу по торговле криптовалютами Paxful.

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич объяснил, что такое подорожание самой популярной криптовалюты происходит на фоне интереса крупных институциональных инвесторов, таких как Tesla и MicroStrategy. Эти компании вложили 1,5 миллиарда долларов и один миллиард долларов соответственно.

В условиях «избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей» стоимость биткоина может увеличится до 100–200 тысяч долларов, но позже курс обязательно придет к коррекции, считает эксперт.

Цена биткоина резко начала расти во второй половине декабря 2020 года. Тогда речь шла об отметке в 20 тысяч долларов, на которой криптовалюта которая держалась последние три года. Периодами стоимость биткоина обновляла исторические рекорды практически ежедневно.

Отметку в 50 тысяч долларов цифровое золото преодолело 16 февраля. Уже на следующее утро биткоин поднялся в цене до 51 тысячи долларов. Вечером того же дня курс самой популярной криптовалюты вырос до отметки в 52 тысячи долларов.

В субботу, 20 февраля, стоимость биткоина поднялась до 57,11 тысячи долларов. И это стало очередным рекордом для криптовалюты.