Биткоин обрушился почти на 20% за сутки

Биткоин резко начал падать в цене и потянул за собой другие криптовалюты. Курс биткоина в субботу демонстрировал падение почти на 20% за сутки, свидетельствуют данные CoinDesk.

Всего за один час стоимость самой популярной криптовалюты в мире сегодня опустилась почти на 10 тысяч долларов. За последние сутки максимальный курс составлял 55,8 тысячи долларов, минимальный — 42 тысячи долларов. На этой отметке криптовалюта торгуется и на момент публикации. По последним данным, за 24 часа биткоин потерял в цене на 13,23%.

Вторая по величине криптовалюта, Ethereum, прохудилась вслед за своим главным конкурентом. Сейчас она торгуется на уровне четырех тысяч долларов, несколько отыграв минимум за сутки, который зафиксировали на отметке 3,5 тысячи долларов. Высшей отметкой за последние 24 часа стала 4,5 тысячи долларов, падение составило 7,78%.

Стоимость биткоина 10 ноября достигла исторического максимума. Цена поднялась до 69 тысяч долларов.

В ноябре в Госдуме заявили о подготовке законопроекта о легализации майнинга криптовалюты.