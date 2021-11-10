Биткоин достиг нового исторического максимума

Стоимость биткоина достигла своего исторического максимума. Она составила 69 тысяч долларов. Об этом сообщил RT.

Как сообщил Coindesk, сейчас его стоимость опустилась до 68,2 тысяч долларов. Причиной подорожания криптовалюты стал резкий приток инвестиций в последнем месяце.

Ранее директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал, как долго продлится рост криптовалюты. По его мнению, в ближайшие две-четыре недели биткоин может как подорожать на десять тысяч долларов, так и потерять в цене от десяти до 15 тысяч долларов.