Госдума займется вопросом легализации майнинга криптовалюты

Законопроект о легализации майнинга криптовалюты будет внесен в Госдуму. Об этом заявил один из его авторов, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Выступая на пленарном заседании Госдумы, Луговой указал на то, что каждый год майнеры обогащаются на два миллиарда долларов, но не платят налоги со своей прибыли. Кроме того, из-за того, что оборот криптовалюты не регулируется на законодательном уровне, создаются сложности при работе полиции.

«Правоохранительные органы вообще попадают в тупик, поскольку не могут установить в деятельности отдельных лиц признаков преступления и принять необходимые процессуальные решения», — пояснил он.

Для обсуждения этого вопроса депутат предложил создать межкомитетскую рабочую группу. Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал это предложение.

«Давайте мы <...> попросим заместителя председателя ГД Алексея Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса», — сказал Володин.

Ранее суд в Москве отклонил первый в России иск о возврате 16,6 биткоина. На момент составления иска эта сумма оценивалась почти в 45 миллионов рублей.