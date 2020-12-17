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    17 декабря 2020, 12:58

    Биткоин обновил исторический максимум по своей стоимости и превысил 23 тысячи долларов

    Александра Ломейко

    Цена биткоина достигла рекордной отметки за всю свою историю. Криптовалюта стала стоить более 23 тысяч долларов, сообщил ТАСС.
    Биткоин обновил исторический максимум по своей стоимости и превысил 23 тысячи долларов

    Во время торговой сессии биткоин подорожал на 8,1%. К середине дня его стоимость достигла 23,09 тысячи долларов и продолжала расти.

    К 12:13 по московскому времени криптовалюта торговалась уже на отметке 23,43 тысячи долларов, прибавив 9,71%. Это рекордный показатель за всю историю ее существования.

    В ночь на четверг биткоин стоил 214 тысяч долларов. На долю криптовалюты приходится около 66% глобального рынка валют такого плана.

    Концепция децентрализованной системы биткоина основана на технологии блокчейна. Ее опубликовали в ноябре 2008 года, но популярность пришла к криптовалюте только в последние годы. Ее эмиссия ограничена, и большую часть биткоинов уже добыли.

    По мнению эксперта, биткоин может повторить сценарий 2017 года: сначала он вырастет до 25–35 тысяч долларов, а затем неизбежно обрушится и останется на минимальной отметке 6–7 тысяч долларов. Процесс необязательно будет быстрым.