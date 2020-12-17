Биткоин обновил исторический максимум по своей стоимости и превысил 23 тысячи долларов

Во время торговой сессии биткоин подорожал на 8,1%. К середине дня его стоимость достигла 23,09 тысячи долларов и продолжала расти.

К 12:13 по московскому времени криптовалюта торговалась уже на отметке 23,43 тысячи долларов, прибавив 9,71%. Это рекордный показатель за всю историю ее существования.

В ночь на четверг биткоин стоил 214 тысяч долларов. На долю криптовалюты приходится около 66% глобального рынка валют такого плана.

Концепция децентрализованной системы биткоина основана на технологии блокчейна. Ее опубликовали в ноябре 2008 года, но популярность пришла к криптовалюте только в последние годы. Ее эмиссия ограничена, и большую часть биткоинов уже добыли.

По мнению эксперта, биткоин может повторить сценарий 2017 года: сначала он вырастет до 25–35 тысяч долларов, а затем неизбежно обрушится и останется на минимальной отметке 6–7 тысяч долларов. Процесс необязательно будет быстрым.